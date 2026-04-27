鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-27 10:34

隨著台積電 (2330-TW) 股價持續衝高，帶領台灣 AI 時代更快速發展，2026 年企業數位轉型迫在眉睫，金融科技服務商天逸財金科技說明，2026 年的企業競爭力關鍵不在是否導入 AI，而是在於，能否將技術納入可管理、可驗證的運作框架，建議企業導入 AI Agent 時應優先建立治理架構。

隨著 AI Agent 成為企業升級新焦點，市場逐漸發現，導入成敗的關鍵並非技術功能強弱，而在於企業是否具備完善的資料治理、流程清晰度、權限設計和組織承接能力。

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天逸財金科技顧問服務處處長李宗霖指出，許多企業的問題並非缺乏系統或 AI 工具，而是既有系統無法承接實際流程、資料標準不一致，部門之間也缺乏協同基礎。在此情況下導入 AI，反而恐放大原有混亂，因此，企業雖感受到轉型壓力，卻對大規模投資保持審慎。

據天逸財金觀察，市場提案多聚焦於模組、平台和 AI 能力，但企業真正關心的是營運效益，例如是否能縮短結帳時間、降低人為錯誤、提升管理可視性與交接效率。

也就是說，供應商販售的是功能，不少方案強調「智慧化」和「自動化」，卻缺乏明確驗收標準，造成企業投入資源卻無法轉化為具體成果。

天逸財金提醒，在供應商選擇上，價格差異往往反映服務本質的不同；部分方案僅提供標準模組與系統上線，而顧問型服務則涵蓋需求訪談、流程盤點、主資料治理、跨系統整合及變革管理；系統商重視交付效率，顧問則聚焦問題診斷與治理設計，若企業在問題尚未釐清前即導入大型系統，往往只會將混亂數位化，形成「上線卻未落地」的困境。

天逸財金進一步說明，隨著技術演進，AI Agent 已從對話工具進化為能理解目標、拆解任務並執行流程的智慧代理系統，從「回應層」邁向「執行層」，這一轉變帶來效率提升的同時，也提高了風險層級。

當 AI 開始接觸真實資料與營運流程，其錯誤影響將由資訊層擴大至實務運作。天逸財金提到，AI Agent 的主要風險並非能力不足，而是權限過大卻缺乏治理機制。當系統可存取客戶資料、操作 ERP 或自動執行任務時，若未建立最小權限、白名單控管、操作日誌與監控機制，小錯誤可能演變為營運風險。

其中，「Prompt Injection」已成為企業不可忽視的新型風險；攻擊者可透過文件、郵件或網頁植入惡意指令，誘導 AI 誤判並執行不當操作，因此，企業導入 AI Agent 時，應優先建立治理架構，包括白名單、權限控管、持續監控及可追溯機制。

同時，不同企業型態也影響轉型策略，例如，家族企業多依賴隱性規則運作，直接導入系統易暴露管理矛盾，而集團企業則需在總部標準化與事業單位彈性間取得平衡，適合採取聯邦式治理架構。