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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額100.90億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，27日09:34相關指數下跌2.19%，總成交額100.90億元，大盤占比9.59%。

該產業上漲家數9、下跌家數36、平盤家數4。領跌個股港建(3093-TW)27日09:34股價下跌5.2元，報56.4元，跌幅8.44%。

其他電子類指數近5日上漲2.36%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.36% +2.47%
近一月 +23.5% +18.2%
近三月 +43.88% +26.07%
近六月 +49.78% +45.23%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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