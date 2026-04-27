盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額100.90億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，27日09:34相關指數下跌2.19%，總成交額100.90億元，大盤占比9.59%。
該產業上漲家數9、下跌家數36、平盤家數4。領跌個股港建(3093-TW)27日09:34股價下跌5.2元，報56.4元，跌幅8.44%。
其他電子類指數近5日上漲2.36%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.36%
|+2.47%
|近一月
|+23.5%
|+18.2%
|近三月
|+43.88%
|+26.07%
|近六月
|+49.78%
|+45.23%
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