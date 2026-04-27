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鉅亨速報

盤中速報 - 奕力-KY(6962)大跌7.35%，報36.55元

鉅亨網新聞中心

奕力-KY(6962-TW)27日09:23股價下跌2.9元，報36.55元，跌幅7.35%，成交4,309張。

奕力-KY(6962-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、生產、製造及銷售1. 顯示器驅動IC。2.觸控IC。3.時序控制IC。

近5日股價上漲12.71%，集中市場加權指數上漲5.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,734 張
  • 外資買賣超：-2,827 張
  • 投信買賣超：-32 張
  • 自營商買賣超：+125 張
  • 融資增減：+1,184 張
  • 融券增減：+85 張

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