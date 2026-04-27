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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為36.3元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.34元，其中最高估值2.55元，最低估值1.85元，預估目標價為36.3元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值2.55(2.55)2.612.78
最低值1.85(1.85)2.022.63
平均值2.3(2.28)2.42.71
中位數2.34(2.32)2.442.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值118,350,000113,063,000109,651,610
最低值93,126,000100,838,710109,102,000
平均值100,912,180103,937,000109,376,810
中位數97,279,980102,247,120109,376,810

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS34,342,23226,127,50521,726,24915,759,000
營業收入
(單位：新台幣千元)		91,709,83576,144,54566,695,57154,805,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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玉山金32.25-0.92%
美元/台幣31.430-0.27%

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