鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為36.3元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.34元，其中最高估值2.55元，最低估值1.85元，預估目標價為36.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.55(2.55)
|2.61
|2.78
|最低值
|1.85(1.85)
|2.02
|2.63
|平均值
|2.3(2.28)
|2.4
|2.71
|中位數
|2.34(2.32)
|2.44
|2.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|118,350,000
|113,063,000
|109,651,610
|最低值
|93,126,000
|100,838,710
|109,102,000
|平均值
|100,912,180
|103,937,000
|109,376,810
|中位數
|97,279,980
|102,247,120
|109,376,810
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|34,342,232
|26,127,505
|21,726,249
|15,759,000
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|91,709,835
|76,144,545
|66,695,571
|54,805,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇