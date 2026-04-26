盤中速報 - Terra Classic大漲15.15%，報0.000059美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內漲幅超過15.15%，最新價格0.000059美元，總成交量達0.07億美元，總市值3.22億美元，目前市值排名第 55 名。
近 1 日最高價：0.000059美元，近 1 日最低價：0.000051美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.68%
- 近 1 月：+31.79%
- 近 3 月：+32.69%
- 近 6 月：+6.07%
- 今年以來：+25.67%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - INJ大漲8.5%，報3.841美元
- 盤中速報 - ApeCoin大跌8.83%，報0.1456美元
- 盤中速報 - AXS大跌8.43%，報1.37美元
- 盤中速報 - Moonriver大跌18.73%，報2.26美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇