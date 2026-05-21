盤中速報 - Worldcoin大漲8.25%，報0.27美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.25%，最新價格0.27美元，總成交量達0.19億美元，總市值7.84億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0.27美元，近 1 日最低價：0.25美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.12%
- 近 1 月：-5.12%
- 近 3 月：-35.89%
- 近 6 月：-58.13%
- 今年以來：-52.35%
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