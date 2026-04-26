鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過4.81億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格77,583.94美元，24小時漲跌幅+0.06%；以太幣(ETH)現報價格2,318.1美元，24小時漲跌幅+0.03%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達4.81億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達4.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.59億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：AXS(AXS)24小時跌幅23.2%；RAY(RAY)24小時跌幅20.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.9%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅46.8%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅20%；TRU(TRU)近一週漲幅19.1%。
近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅76.3%；GLMR(GLMR)近一週跌幅23.9%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅23.5%。
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