盤中速報 - ORDI大漲8.27%，報4.75美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過8.27%，最新價格4.75美元，總成交量達0.19億美元，總市值1.00億美元，目前市值排名第 90 名。
近 1 日最高價：4.87美元，近 1 日最低價：4.37美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-36.65%
- 近 1 月：+89.30%
- 近 3 月：+12.14%
- 近 6 月：-13.61%
- 今年以來：+0.64%
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