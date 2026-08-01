盤中速報 - COTI大跌11.94%，報0.0142美元
鉅亨網新聞中心
COTI(COTI)在過去 24 小時內跌幅超過11.94%，最新價格0.0142美元，總成交量達0.20億美元，總市值0.38億美元，目前市值排名第 121 名。
近 1 日最高價：0.0187美元，近 1 日最低價：0.014美元，流通供給量：2,694,054,315。
COTI推銷自己為首個企業級金融科技平臺，使組織能夠構建自己的支付解決方案並數字化任何貨幣以節省時間和金錢。COTI是全球首個針對去中心化支付和區塊鏈優化的區塊鏈協議之一。 專為商人，政府，支付DApp和穩定幣發行人使用而設計。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+121.24%
- 近 1 月：+95.81%
- 近 3 月：+18.91%
- 近 6 月：+17.54%
- 今年以來：-25.14%
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