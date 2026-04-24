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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Roper科技(ROP-US)做出2026年EPS預估：中位數由21.45元上修至21.86元，其中最高估值22.1元，最低估值21.3元，預估目標價為460.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.1(22.1)
|24.65
|27.65
|30.8
|最低值
|21.3(21.3)
|22.75
|24.43
|30.8
|平均值
|21.79(21.5)
|23.64
|25.58
|30.8
|中位數
|21.86(21.45)
|23.59
|25.11
|30.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|85.79億
|93.38億
|103.98億
|115.72億
|最低值
|84.48億
|88.80億
|93.55億
|115.72億
|平均值
|85.30億
|90.73億
|97.73億
|115.72億
|中位數
|85.30億
|90.64億
|95.65億
|115.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.82
|42.55
|12.89
|14.35
|14.20
|營業收入
|57.78億
|53.72億
|61.78億
|70.39億
|79.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Roper科技(ROP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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