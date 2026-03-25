鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至6.57元，預估目標價為447.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.74元下修至6.57元，其中最高估值8.79元，最低估值3.56元，預估目標價為447.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.79(10.26)
|14.99
|20.28
|31.56
|最低值
|3.56(3.56)
|6.86
|10.82
|12.21
|平均值
|6.55(6.8)
|10.51
|13.52
|16.09
|中位數
|6.57(6.74)
|10.26
|12.49
|14.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|61.54億
|90.24億
|110.78億
|131.51億
|最低值
|51.56億
|66.73億
|76.62億
|84.16億
|平均值
|55.60億
|73.54億
|87.60億
|99.80億
|中位數
|55.76億
|72.93億
|85.91億
|95.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|2.33
|營業收入
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
|37.14億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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