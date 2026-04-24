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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估上修至1.58元，預估目標價為11.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.58元，其中最高估值1.66元，最低估值1.4元，預估目標價為11.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.66(1.66)1.621.56
最低值1.4(1.4)1.411.45
平均值1.55(1.54)1.511.51
中位數1.58(1.55)1.51.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值43.41億45.67億19.95億
最低值41.57億40.55億19.95億
平均值42.30億42.43億19.95億
中位數42.21億41.76億19.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.22-2.410.050.931.47
營業收入24.14億33.04億10.06億48.76億19.10億

詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGNC

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