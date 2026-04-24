鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-24 17:19

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (24) 日公布 2026 年首季財報，首季稅後小賺 598 萬元，爲 5 季以來新高，較上季轉虧爲盈，年增 30.03%，依目前 11.41 億元股本計算，每股純益 0.052 元。

揚明光 2026 年第一季營收 6.85 億元，毛利率 18.23%，季減 1.82 個百分點，年增 3.22 個百分點，首季稅後小賺 598 萬元，爲 5 季以來新高，較上季轉虧爲盈，年增 30.03%，每股純益 0.052 元。

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第一季營收方面，揚明光指出，智能家居鏡頭新機種接續量產、Lidar 鏡頭及智慧頭燈需求成長；3D 列印產品因系統產品 EOL 及非中國區客戶受地緣政治影響，部份機種需求暫緩，出貨較上季減少；其餘產品線出貨情形與上季變化不大

揚明光指出，展望第二季，智能家居鏡頭可望維持穩健成長，光學元件類產品因物流投影鏡頭導入量產，出貨表現預期較上季增長，其餘產品線較第一季約當或小幅減少。整體而言，預估第二季出貨情形較第一季小幅成長。

揚明光 2026 年營收 26.89 億元，毛利率 17.17%，年增 5.44 個百分點，稅後虧損 939 萬元，較 2024 年收歛，每股淨損 0.08 元。今天董事會也決議不對去年發放股利。