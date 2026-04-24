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鉅亨速報

盤中速報 - 辛耘(3583)大跌7.5%，報826元

鉅亨網新聞中心

辛耘(3583-TW)24日10:15股價下跌67元，報826.0元，跌幅7.5%，成交883張。

辛耘(3583-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。

近5日股價上漲26.85%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,181 張
  • 外資買賣超：-826 張
  • 投信買賣超：-276 張
  • 自營商買賣超：-79 張
  • 融資增減：-230 張
  • 融券增減：+11 張

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