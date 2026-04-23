鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)EPS預估下修至1.68元，預估目標價為35.92元
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根據FactSet最新調查，共47位分析師，對ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.68元，其中最高估值1.89元，最低估值1.55元，預估目標價為35.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1.89(1.89)
|2.18
|2.43
|2.74
|最低值
|1.55(1.55)
|1.74
|1.93
|2.74
|平均值
|1.7(1.72)
|1.95
|2.22
|2.74
|中位數
|1.68(1.71)
|1.96
|2.23
|2.74
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|157.16億
|178.67億
|200.28億
|225.65億
|最低值
|138.82億
|153.77億
|182.15億
|225.65億
|平均值
|145.95億
|167.20億
|190.59億
|225.65億
|中位數
|145.51億
|166.70億
|188.80億
|225.65億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.97
|1.22
|1.53
|1.71
|1.72
|營業收入
|211.17億
|231.81億
|284.97億
|346.56億
|353.24億
詳細資訊請看美股內頁：
ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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