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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)EPS預估下修至1.68元，預估目標價為35.92元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共47位分析師，對ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.68元，其中最高估值1.89元，最低估值1.55元，預估目標價為35.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.89(1.89)2.182.432.74
最低值1.55(1.55)1.741.932.74
平均值1.7(1.72)1.952.222.74
中位數1.68(1.71)1.962.232.74

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值157.16億178.67億200.28億225.65億
最低值138.82億153.77億182.15億225.65億
平均值145.95億167.20億190.59億225.65億
中位數145.51億166.70億188.80億225.65億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.971.221.531.711.72
營業收入211.17億231.81億284.97億346.56億353.24億

詳細資訊請看美股內頁：
ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIBN

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