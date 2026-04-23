鉅亨速報 - Factset 最新調查：西屋空氣制動技術(WAB-US)EPS預估上修至10.55元，預估目標價為292.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對西屋空氣制動技術(WAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.39元上修至10.55元，其中最高估值11.04元，最低估值10.43元，預估目標價為292.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.04(11.04)
|12.68
|14.49
|最低值
|10.43(10.33)
|11.59
|12.78
|平均值
|10.59(10.45)
|12.05
|13.42
|中位數
|10.55(10.39)
|12.02
|13.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.88億
|134.23億
|143.24億
|最低值
|123.35億
|129.25億
|137.40億
|平均值
|123.88億
|132.14億
|139.83億
|中位數
|123.83億
|132.17億
|138.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.96
|3.46
|4.53
|6.04
|6.83
|營業收入
|78.22億
|83.62億
|96.77億
|103.87億
|111.67億
詳細資訊請看美股內頁：
西屋空氣制動技術(WAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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