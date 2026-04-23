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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西屋空氣制動技術(WAB-US)EPS預估上修至10.55元，預估目標價為292.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對西屋空氣制動技術(WAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.39元上修至10.55元，其中最高估值11.04元，最低估值10.43元，預估目標價為292.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.04(11.04)12.6814.49
最低值10.43(10.33)11.5912.78
平均值10.59(10.45)12.0513.42
中位數10.55(10.39)12.0213.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值124.88億134.23億143.24億
最低值123.35億129.25億137.40億
平均值123.88億132.14億139.83億
中位數123.83億132.17億138.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.963.464.536.046.83
營業收入78.22億83.62億96.77億103.87億111.67億

詳細資訊請看美股內頁：
西屋空氣制動技術(WAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWAB

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