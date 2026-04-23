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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.98元上修至4.05元，其中最高估值4.21元，最低估值3.66元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.21(4.24)4.534.94
最低值3.66(3.66)4.154.6
平均值4.01(3.93)4.364.74
中位數4.05(3.98)4.324.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值19.74億20.24億21.03億
最低值19.33億19.90億20.90億
平均值19.55億20.13億20.97億
中位數19.59億20.15億20.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.553.333.303.694.04
營業收入14.04億15.18億19.41億20.66億21.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCBSH

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Commerce Bancshares, Inc.50.6+0.02%

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