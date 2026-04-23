鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為57.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.98元上修至4.05元，其中最高估值4.21元，最低估值3.66元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.21(4.24)
|4.53
|4.94
|最低值
|3.66(3.66)
|4.15
|4.6
|平均值
|4.01(3.93)
|4.36
|4.74
|中位數
|4.05(3.98)
|4.32
|4.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.74億
|20.24億
|21.03億
|最低值
|19.33億
|19.90億
|20.90億
|平均值
|19.55億
|20.13億
|20.97億
|中位數
|19.59億
|20.15億
|20.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.55
|3.33
|3.30
|3.69
|4.04
|營業收入
|14.04億
|15.18億
|19.41億
|20.66億
|21.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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