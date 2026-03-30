鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.92元，其中最高估值4.16元，最低估值3.59元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.16(4.16)
|4.67
|5.07
|最低值
|3.59(3.59)
|4.15
|4.6
|平均值
|3.91(3.95)
|4.38
|4.84
|中位數
|3.92(3.99)
|4.36
|4.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.95億
|20.77億
|21.70億
|最低值
|19.34億
|20.00億
|21.11億
|平均值
|19.65億
|20.35億
|21.41億
|中位數
|19.63億
|20.28億
|21.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.55
|3.33
|3.30
|3.69
|4.04
|營業收入
|14.04億
|15.18億
|19.41億
|20.66億
|21.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇