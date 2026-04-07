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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.8元，其中最高估值4.24元，最低估值3.69元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.24(4.24)4.665.11
最低值3.69(3.69)4.284.53
平均值3.91(3.93)4.384.75
中位數3.8(3.91)4.354.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值20.10億20.74億21.68億
最低值19.40億20.17億21.11億
平均值19.70億20.38億21.39億
中位數19.60億20.27億21.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.553.333.303.694.04
營業收入14.04億15.18億19.41億20.66億21.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCBSH

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