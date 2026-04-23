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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估下修至19.74元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.06元下修至19.74元，其中最高估值22.4元，最低估值18.17元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值22.4(21.43)26.5429.47
最低值18.17(18.17)22.5225.12
平均值19.77(19.93)24.327.63
中位數19.74(20.06)24.3727.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值647.51億690.18億733.61億
最低值623.47億645.10億670.33億
平均值636.12億670.35億705.74億
中位數637.42億673.80億710.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS26.9417.9111.9511.594.03
營業收入319.83億382.32億491.60億536.73億690.72億

詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOF

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