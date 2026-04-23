鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估下修至19.74元，預估目標價為255.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.06元下修至19.74元，其中最高估值22.4元，最低估值18.17元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.4(21.43)
|26.54
|29.47
|最低值
|18.17(18.17)
|22.52
|25.12
|平均值
|19.77(19.93)
|24.3
|27.63
|中位數
|19.74(20.06)
|24.37
|27.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|647.51億
|690.18億
|733.61億
|最低值
|623.47億
|645.10億
|670.33億
|平均值
|636.12億
|670.35億
|705.74億
|中位數
|637.42億
|673.80億
|710.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|26.94
|17.91
|11.95
|11.59
|4.03
|營業收入
|319.83億
|382.32億
|491.60億
|536.73億
|690.72億
詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 波克夏傳Q1拋售前經理150億美元持股！亞馬遜、Visa恐遭清倉
- 盤中速報 - 第一資本金融(COF-US)大漲5%，報210.75美元
- 盤中速報 - 第一資本金融(COF-US)大漲6.01%，報192.04美元
- 盤中速報 - 第一資本金融(COF-US)大漲5.71%，報191.5美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇