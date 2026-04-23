鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為338.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.09元上修至6.35元，其中最高估值6.75元，最低估值5.36元，預估目標價為338.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.75(6.75)
|9.5
|12.5
|12.3
|最低值
|5.36(5.36)
|7.2
|8.86
|10.85
|平均值
|6.25(6.13)
|8.38
|10.48
|11.39
|中位數
|6.35(6.09)
|8.52
|10.59
|11.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|145.48億
|189.23億
|230.67億
|227.55億
|最低值
|124.39億
|155.00億
|182.72億
|202.66億
|平均值
|136.81億
|171.51億
|203.12億
|215.23億
|中位數
|137.40億
|172.74億
|203.05億
|215.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.33
|-0.04
|1.19
|1.28
|3.41
|營業收入
|49.98億
|56.92億
|68.63億
|80.12億
|102.30億
詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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