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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為338.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.09元上修至6.35元，其中最高估值6.75元，最低估值5.36元，預估目標價為338.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.75(6.75)9.512.512.3
最低值5.36(5.36)7.28.8610.85
平均值6.25(6.13)8.3810.4811.39
中位數6.35(6.09)8.5210.5911.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值145.48億189.23億230.67億227.55億
最低值124.39億155.00億182.72億202.66億
平均值136.81億171.51億203.12億215.23億
中位數137.40億172.74億203.05億215.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.33-0.041.191.283.41
營業收入49.98億56.92億68.63億80.12億102.30億

詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVRT

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