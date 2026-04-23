中國高德地圖能讀秒台灣紅綠燈超準 交通部：未提供資料、是大數據推估的

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-23 20:25

近期中國「高德地圖」APP 登陸台灣，甚至在部分縣市地圖顯示中，細節小到連當地紅綠燈倒數秒數都是零誤差資訊，引發外界對資安疑慮熱烈討論，交通部今 (23) 日也嚴正澄清，強調政府從未提供相關資料給該軟體，請民眾放心。

中國高德地圖讀秒台灣紅綠燈超準 交通部澄清：未提供資料。(鉅亨網資料照)

交通部也解釋，部內提供的「運輸資料流通服務平台 (TDX)」建置目的是為了推廣智慧交通，提供的是一般民眾搭公車、捷運、路況等公開資訊，經全面盤點，TDX 平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面 (API) 給業者介接號誌資訊，交通部對於資料開放採「最嚴格審視」態度，絕對不會開放涉及國安或機敏性的交通資料。

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交通部強調，我國的交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，相關資料僅供地方政府交通管理使用，所有號誌訊號都走政府專用網路 (GSN VPN)，並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取，確保基礎設施安全無虞。

再者，交通部也說明，「高德地圖」上出現的紅綠燈秒數，其實是透過「大數據推估」而來，該軟體是利用大量用戶導航時回傳的 GPS 定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，絕非由我國政府機關主動提供。