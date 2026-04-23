鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-23 19:29

台灣農畜產業業者持續對蛋品、雞肉食品安全推進升級，一條龍的家禽畜產業。大成 (1210-TW) 在兩岸持續推動雞隻無抗飼養有成，其中在台灣的大成益活雞 NAE 無抗生素飼養，今 (23) 日並由中華安全永續發展協會完成稽核並授證，大成益活雞成為全台首家取得 NAE 全供應鏈驗證的雞肉品牌。

同時，大成在取得「益活雞」的 NAE 認證之後，除生鮮肉品加速拓展包括餐飲業、國籍空廚市場的開發，在對消費市場方面，大成也規劃以此一優質肉品調理，加速在即食的調理食品業務區塊。

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目前大成在 2024 年起推動在台無抗飼養的雞隻飼養及銷售業務鏈，目前大成台灣契約養雞農戶畜養的雞隻約 1300 萬隻，在大成團隊的努力推動之下，已達成推升到 130 萬隻採用無抗飼養，而大成在中國大陸的雞隻「一條龍」無抗飼養也 2024 年推動，時間點約落後台灣半年。

大成總經理韓芳豪指出，大成很榮幸能成為全台灣第一位 NAE 全程無抗飼養獲得 CSSA 第三方驗證的企業，證明台灣有能力建立與國際接軌的無抗飼養體系，全面提升食品安全、強化產業競爭力，並帶動肉雞產業邁向更健康、更永續的未來。為了打造全程無抗飼養的供應鏈，大成結合了動物營養、獸醫、養殖以及食品科學等專家共同從飼料配方、專利益生菌、飼養管理、生物安全等多方面著手提升雞隻的健康，以科學為基礎，逐步摸索出最適合台灣的無抗飼養模式，感謝團隊的努力，未來益活雞會持續擴大規模，並且推廣到各大通路。

中華安全永續發展協會（CSSA）理事長黃乃芸表示，大成此次通過無抗驗證，關鍵除了不使用抗生素，而是以良好的供應鏈管理，從健康的雛雞供應、預防保健益生菌維持肉雞腸道健康、良好生物安全的飼養管理、防疫措施、飼料與水質安全、區隔獨立屠宰作業及全流程可追溯供等各環節升化管理，在歷經 CSSA 長達 8 個月的嚴謹的第三方核實後，再經獨立委員審議，確認大成無抗體系已符合 CSSA 無抗白皮書的要求。

大成指出，無抗飼養雞隻有農場紀錄追溯化、健康管理數據化：家禽約有 70% 至 80% 的免疫細胞集中於腸道，因此，維持雞隻腸道健康是提升整體免疫力與飼養穩定性的關鍵。大成結合益生菌應用與數據化環境監控，持續優化雞隻腸道健康管理，進一步提升無抗飼養環境下的生長表現與整體穩定性。同時，採取飼料安全透明化，大成飼料透過三大安全機制強化原料與配送管理，包括國家級品檢中心把關、空白飼料生產線作業，以及獨立儲存桶槽與專屬運輸系統，所有飼料原料安全透明 ，讓動物活得更健康。

大成旗下檀島香港餐廳全數採用益活雞肉品製作餐點。(鉅亨網記者張欽發攝)