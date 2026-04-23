鉅亨網記者張欽發 台北
台灣農畜產業業者持續對蛋品、雞肉食品安全推進升級，一條龍的家禽畜產業。大成 (1210-TW) 在兩岸持續推動雞隻無抗飼養有成，其中在台灣的大成益活雞 NAE 無抗生素飼養，今 (23) 日並由中華安全永續發展協會完成稽核並授證，大成益活雞成為全台首家取得 NAE 全供應鏈驗證的雞肉品牌。
同時，大成在取得「益活雞」的 NAE 認證之後，除生鮮肉品加速拓展包括餐飲業、國籍空廚市場的開發，在對消費市場方面，大成也規劃以此一優質肉品調理，加速在即食的調理食品業務區塊。
目前大成在 2024 年起推動在台無抗飼養的雞隻飼養及銷售業務鏈，目前大成台灣契約養雞農戶畜養的雞隻約 1300 萬隻，在大成團隊的努力推動之下，已達成推升到 130 萬隻採用無抗飼養，而大成在中國大陸的雞隻「一條龍」無抗飼養也 2024 年推動，時間點約落後台灣半年。
大成總經理韓芳豪指出，大成很榮幸能成為全台灣第一位 NAE 全程無抗飼養獲得 CSSA 第三方驗證的企業，證明台灣有能力建立與國際接軌的無抗飼養體系，全面提升食品安全、強化產業競爭力，並帶動肉雞產業邁向更健康、更永續的未來。為了打造全程無抗飼養的供應鏈，大成結合了動物營養、獸醫、養殖以及食品科學等專家共同從飼料配方、專利益生菌、飼養管理、生物安全等多方面著手提升雞隻的健康，以科學為基礎，逐步摸索出最適合台灣的無抗飼養模式，感謝團隊的努力，未來益活雞會持續擴大規模，並且推廣到各大通路。
中華安全永續發展協會（CSSA）理事長黃乃芸表示，大成此次通過無抗驗證，關鍵除了不使用抗生素，而是以良好的供應鏈管理，從健康的雛雞供應、預防保健益生菌維持肉雞腸道健康、良好生物安全的飼養管理、防疫措施、飼料與水質安全、區隔獨立屠宰作業及全流程可追溯供等各環節升化管理，在歷經 CSSA 長達 8 個月的嚴謹的第三方核實後，再經獨立委員審議，確認大成無抗體系已符合 CSSA 無抗白皮書的要求。
大成指出，無抗飼養雞隻有農場紀錄追溯化、健康管理數據化：家禽約有 70% 至 80% 的免疫細胞集中於腸道，因此，維持雞隻腸道健康是提升整體免疫力與飼養穩定性的關鍵。大成結合益生菌應用與數據化環境監控，持續優化雞隻腸道健康管理，進一步提升無抗飼養環境下的生長表現與整體穩定性。同時，採取飼料安全透明化，大成飼料透過三大安全機制強化原料與配送管理，包括國家級品檢中心把關、空白飼料生產線作業，以及獨立儲存桶槽與專屬運輸系統，所有飼料原料安全透明 ，讓動物活得更健康。
大成自有益活雞品牌，今年 3 月在美式賣場上市後業績大增，勢將帶動全年食品成長，大成也在加速益活雞品牌在生鮮業務用市場及透過各通路對以此一優質肉品食材製作的調理食品市場開拓。
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