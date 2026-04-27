鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-27 19:12

英業達 (2356-TW) 將於 5 月 27 日召開股東會，董事長葉力誠於營業報告書指出，全球資料中心相關基礎建設持續升溫，AI 伺服器需求持續強勁，預期今年在 CSP 及 Neoclouds 新興刻錄帶動下，業務成長動能將超越 2025 年，整體營收與獲利將顯著提升。

英業達指出，旗下伺服器業務除有主機板組裝及整機櫃組裝外，也布局水冷散熱專利，目前高算力與高效能成為趨勢，英業達透過自身競爭優勢，為 CSP 客戶提供節能高效運算的資料中心解決方案。

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筆電業務方面，英業達指出，受惠 Windows 10 作業系統將終止服務，帶動換機潮，加上品牌商陸續推出 CPU、GPU 及 NPU 等功能的迭代處理器並進行差異化規格整合，有助提升 AI PC 市場滲透率。

因此英業達將持續聚焦開發符合客戶關需求的中高階商用筆電及消費型的電競筆電，不過因記憶體價格持續調漲，以及供應鏈狀況不確定性，下半年品牌廠商出貨轉為保守。

車用電子事業上，英業達積極投入與 Tier 1 供應商或車廠合作，且研發朝向高效能中央運算平台、高效能區域控制器、車載感測技術與智慧座艙系統等面向發展。車用流程認證方面，目前已取得各項車用流程認證。同時，生產線也陸續建置專門的車用產品線，預期整體產品線今年也將成長。

智慧終端產品部分，英業達則表示，除原先的智慧穿戴及智慧醫療外，將重心逐步轉至車用 UWB 無線裝置、AI 機器人技術發展、無人搬運車等邊緣 AI 落地應用。