盤中速報 - 均豪(5443)大跌9.21%，報108.5元
鉅亨網新聞中心
均豪(5443-TW)23日12:08股價下跌11元，報108.5元，跌幅9.21%，成交10,598張。
均豪(5443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
近5日股價上漲3.91%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,026 張
- 外資買賣超：+1,486 張
- 投信買賣超：+134 張
- 自營商買賣超：+406 張
- 融資增減：-821 張
- 融券增減：-1 張
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