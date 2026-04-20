盤中速報 - 均豪(5443)大漲8.33%，報123.5元
鉅亨網新聞中心
均豪(5443-TW)20日12:32股價上漲9.5元，報123.5元，漲幅8.33%，成交11,784張。
均豪(5443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
近5日股價下跌1.72%，櫃買市場加權指數上漲6.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,965 張
- 外資買賣超：-4,107 張
- 投信買賣超：+135 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：-1,141 張
- 融券增減：-11 張
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