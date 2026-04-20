search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 均豪(5443)大漲8.33%，報123.5元

鉅亨網新聞中心

均豪(5443-TW)20日12:32股價上漲9.5元，報123.5元，漲幅8.33%，成交11,784張。

均豪(5443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

近5日股價下跌1.72%，櫃買市場加權指數上漲6.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3,965 張
  • 外資買賣超：-4,107 張
  • 投信買賣超：+135 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：-1,141 張
  • 融券增減：-11 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數37128.87+0.88%
均豪119.5+4.82%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
均豪

75.86%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty