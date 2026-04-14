search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 均豪(5443)大跌7.23%，報109元

鉅亨網新聞中心

均豪(5443-TW)14日09:20股價下跌8.5元，報109.0元，跌幅7.23%，成交6,808張。

均豪(5443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

近5日股價上漲17.74%，櫃買市場加權指數上漲10.8%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2,637 張
  • 外資買賣超：+1,814 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+823 張
  • 融資增減：+614 張
  • 融券增減：+53 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數35982.3+1.48%
均豪108-8.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

偏強
均豪

75.86%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
均豪

75.86%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty