盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉3.93%報433.5元，成交6,021張
鉅亨網新聞中心
矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速3.93%，23日09:12報433.5元，成交6,021張，今日漲幅為7.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲46.36% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.62%。集中市場加權指數 上漲 3.15%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,620 張
- 外資買賣超：+5,178 張
- 投信買賣超：+2,204 張
- 自營商買賣超：+238 張
- 融資增減：+1,005 張
- 融券增減：+108 張
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