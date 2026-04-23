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鉅亨速報

盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉3.93%報433.5元，成交6,021張

鉅亨網新聞中心

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速3.93%，23日09:12報433.5元，成交6,021張，今日漲幅為7.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲46.36% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.62%。集中市場加權指數 上漲 3.15%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,620 張
  • 外資買賣超：+5,178 張
  • 投信買賣超：+2,204 張
  • 自營商買賣超：+238 張
  • 融資增減：+1,005 張
  • 融券增減：+108 張


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