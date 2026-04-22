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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.5元上修至9.69元，其中最高估值11.9元，最低估值8.15元，預估目標價為384元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|11.9(11.9)
|18.34
|23.44
|最低值
|8.15(8.15)
|9.85
|17.84
|平均值
|9.63(9.62)
|14.29
|20.72
|中位數
|9.69(9.5)
|14.21
|20.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23,697,420
|30,009,030
|36,558,160
|最低值
|21,222,000
|23,860,000
|31,556,000
|平均值
|22,750,840
|27,380,510
|33,400,920
|中位數
|22,687,980
|27,230,000
|32,744,760
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,477,894
|2,286,178
|746,004
|6,038,731
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,812,135
|18,454,847
|15,427,335
|23,511,086
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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