鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至10.7元，預估目標價為169.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元上修至10.7元，其中最高估值11.04元，最低估值10元，預估目標價為169.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.04(10.48)
|12.25
|13.66
|14.01
|最低值
|10(9.8)
|10.18
|11.5
|14.01
|平均值
|10.64(10.18)
|11.55
|12.68
|14.01
|中位數
|10.7(10.22)
|11.65
|12.57
|14.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|92.73億
|93.37億
|98.28億
|97.36億
|最低值
|85.09億
|88.65億
|92.83億
|97.36億
|平均值
|87.86億
|91.07億
|95.34億
|97.36億
|中位數
|87.74億
|91.46億
|96.06億
|97.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.14
|6.14
|5.08
|9.77
|8.74
|營業收入
|65.08億
|77.77億
|121.36億
|159.09億
|143.29億
詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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