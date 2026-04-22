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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至10.7元，預估目標價為169.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元上修至10.7元，其中最高估值11.04元，最低估值10元，預估目標價為169.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.04(10.48)12.2513.6614.01
最低值10(9.8)10.1811.514.01
平均值10.64(10.18)11.5512.6814.01
中位數10.7(10.22)11.6512.5714.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值92.73億93.37億98.28億97.36億
最低值85.09億88.65億92.83億97.36億
平均值87.86億91.07億95.34億97.36億
中位數87.74億91.46億96.06億97.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.146.145.089.778.74
營業收入65.08億77.77億121.36億159.09億143.29億

詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNTRS

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