鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至37.12元，預估目標價為1960元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對台達電(2308-TW)做出2026年EPS預估：中位數由36.29元上修至37.12元，其中最高估值44.02元，最低估值32.21元，預估目標價為1960元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|44.02(44.02)
|79.04
|143.69
|123.39
|最低值
|32.21(32.21)
|41.08
|76.53
|123.39
|平均值
|37.97(37.51)
|57.27
|98.42
|123.39
|中位數
|37.12(36.29)
|56.7
|89.13
|123.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|798,447,000
|1,192,134,000
|1,696,694,410
|2,043,515,000
|最低值
|676,268,320
|778,352,000
|1,320,926,990
|2,043,515,000
|平均值
|742,493,960
|986,104,680
|1,518,081,480
|2,043,515,000
|中位數
|744,352,800
|991,348,000
|1,538,056,000
|2,043,515,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|60,108,399
|35,228,577
|33,392,665
|32,665,728
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|554,885,168
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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