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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至37.12元，預估目標價為1960元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對台達電(2308-TW)做出2026年EPS預估：中位數由36.29元上修至37.12元，其中最高估值44.02元，最低估值32.21元，預估目標價為1960元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值44.02(44.02)79.04143.69123.39
最低值32.21(32.21)41.0876.53123.39
平均值37.97(37.51)57.2798.42123.39
中位數37.12(36.29)56.789.13123.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值798,447,0001,192,134,0001,696,694,4102,043,515,000
最低值676,268,320778,352,0001,320,926,9902,043,515,000
平均值742,493,960986,104,6801,518,081,4802,043,515,000
中位數744,352,800991,348,0001,538,056,0002,043,515,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS60,108,39935,228,57733,392,66532,665,728
營業收入
(單位：新台幣千元)		554,885,168421,147,557401,226,501384,443,308

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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