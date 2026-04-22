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鉅亨速報

盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(23)日除息0.2元，參考價14.71元

鉅亨網新聞中心

永豐優息存股(00907-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為14.71元，相較今日收盤價14.91元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 14.91 0.2 1.34% 0.0
2026/02/25 15.88 0.16 1.01% 0.0
2025/12/23 15.51 0.136 0.88% 0.0
2025/10/23 15.74 0.136 0.86% 0.0
2025/08/26 15.39 0.13 0.84% 0.0


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永豐優息存股14.91+0.00%

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