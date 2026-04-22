盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(23)日除息0.2元，參考價14.71元
鉅亨網新聞中心
永豐優息存股(00907-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為14.71元，相較今日收盤價14.91元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|14.91
|0.2
|1.34%
|0.0
|2026/02/25
|15.88
|0.16
|1.01%
|0.0
|2025/12/23
|15.51
|0.136
|0.88%
|0.0
|2025/10/23
|15.74
|0.136
|0.86%
|0.0
|2025/08/26
|15.39
|0.13
|0.84%
|0.0
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