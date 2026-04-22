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鉅亨速報

盤中速報 - 偉詮電(2436)大漲7.32%，報80.6元

鉅亨網新聞中心

偉詮電(2436-TW)22日11:49股價上漲5.5元，報80.6元，漲幅7.32%，成交47,127張。

偉詮電(2436-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC。研發生產銷售數位式積體電路、類比式IC。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

近5日股價上漲18.64%，集中市場加權指數上漲3.61%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-109 張
  • 外資買賣超：-777 張
  • 投信買賣超：+25 張
  • 自營商買賣超：+643 張
  • 融資增減：+2,090 張
  • 融券增減：+1,766 張

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