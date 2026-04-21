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鉅亨速報

盤中速報 - 聯合健康保險(UNH-US)大漲10.03%，報355.92美元

鉅亨網新聞中心

聯合健康保險(UNH-US)截至台北時間21日22:32股價上漲32.44美元，報355.92美元，漲幅10.03%，成交量10,640,041（股），盤中最高價357.68美元、最低價348.64美元。

美股指數盤中表現

聯合健康保險(UNH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.35%
  • 近 1 月：+17.38%
  • 近 3 月：-4.42%
  • 近 6 月：-11.25%
  • 今年以來：-2.01%

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美股美股盤中盤中速報聯合健康保險

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聯合健康保險347.71+7.49%

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