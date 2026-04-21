志強-KY首季稅後賺2.41億元年減55.15% 每股純益1.2元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-21 18:33

積極擴充產能的製鞋廠志強 - KY(6768-TW) 今 (21) 日公布最新自結營收及獲利資訊，2026 年首季志強 - KY 稅後純益 2.41 億元，季減 18.23%，年減 55.15%，每股純益 1.2 元。

志強-KY董事長陳維家。(鉅亨網記者張欽發攝)

志強 - KY 在 2026 年 1-3 月營收爲 53.57 億元，毛利率 16.5%，季減 1.7 個百分點，年減 3.7 個百分點，稅後純益 2.41 億元，季減 18.23%，年減 55.15%，每股純益 1.2 元。

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針對中東戰火的影響，志強 - KY 表示，由於第二季生產所需的原物料價格都在前一季已確定，因此不會有影響，至於第三季的訂單，則要看 6 月初進行新報價時，視最新的原物料行情變化因應。

志強 - KY 公司印尼新廠去年 10 月開出第一條產線，今年第一季已將生產線擴增至三條，並積極洽談新客戶進駐。

鞋廠及鞋材業者已公布最新的獲利資訊包括，鞋材廠百和 (9938-TW) 今 (14) 日公布最新自結獲利資訊，2026 年 3 月稅後純益 1.29 億元，較上月稅後純益 2435 萬元，月增 4.31 倍，年減 41.62%，單月每股純益 0.43 元；累計 2026 年 1-3 月稅後純益爲 2.6 億元，年減 43.2%，每股純益爲 0.87 元。

百和配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。其中，百和的印尼第四期廠已完工，預計投產後主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增 25% 產能；位於彰化和美總部的染整廠完工後，預期可增加 50% 產能。

而製鞋廠豐泰 (9910-TW) 也已公布最新自結獲利資訊，豐泰自結 2026 年 1-3 月稅後純益爲 6.74 億元，年減 41.33%，每股純益爲 0.68 元。