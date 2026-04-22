鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 15:55

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (22) 日公布最新獲利資訊，鈺齊 - KY 自結 2026 年第一季營收 36.5 億元，稅後純益 1.79 億元，年減 29% ，每股純益 0.89 元。公司預估首季應為全年低點，進入第二季之後，集團產銷營運規模，將可呈現增長。

陸續公布 2026 年首季自結獲利資訊顯示，豐泰 (9910-TW) 及志強 - KY(6768-TW) 首季獲利都是衰退。

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鈺齊 - KY 在 2026 年第一季營收 36.75 億元，毛利率 15.85%，季減 2.21 個百分點，年減 3.21 個百分點，稅後純益 1.79 億元，季減 50.2%，年減 29% ，每股純益 0.89 元。

鈺齊 - KY 分析，影響 2026 年首季獲利能力的主要因素，包含外部總體經濟以及公司短期營運現況等諸多因素，前者諸如關稅所造成的直接與間接影響、原物料價格波動、工資調漲等因素，同時，包含因為工作天數減少而導致的短期規模不經濟，以及新廠學習曲線成本、固定成本攤提增加的合理必經歷程。

鈺齊 - KY 指出， 關於代工品牌資訊，集團多品牌接單之營運策略主軸不變，集團量產代工家數已逾 50 家，其中前 3 大占比已逾 50%，前 10 大占比 已逾 80%，前 20 大則逾 90%，

同時，鈺齊 - KY 在 2026 年首季於各國產值比重，越南、柬埔寨、中國及印尼占比分別為 68.90%、16.01%、13.60% 及 1.49%；至於銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 之營收佔比，首季仍是以大歐洲地區為主 (45.65%)，大美洲地區次之 (33.32%，其中美國為 23.02%)，大亞洲地區則為 19.93%。

鈺齊 - KY 指出，集團自 2024 年中以來，便著手加速優化全球產能配置，且為滿足客戶需求進而提供更為穩固之具體基礎與誠信承諾，越南及印尼之新設廠區也已於 2025 下半年陸續量產試作，而在首季因傳統年節而放慢招聘增產之後，今年第二季將會再積極拉升產銷規模。

在製鞋廠陸續公布 2026 年首季自結獲利資訊顯示，首季獲利都是衰退，志強 – KY 在 2026 年 1-3 月營收爲 53.57 億元，毛利率 16.5%，季減 1.7 個百分點，年減 3.7 個百分點，稅後純益 2.41 億元，季減 18.23%，年減 55.15%，每股純益 1.2 元。