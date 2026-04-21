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鉅亨速報

盤後速報 - 第一金金融債10+(00834B)次交易(22)日除息0.37元，參考價34.24元

鉅亨網新聞中心

第一金金融債10+(00834B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。

首日參考價為34.24元，相較今日收盤價34.61元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/22 34.61 0.372 1.07% 0.0
2026/01/22 35.1 0.386 1.1% 0.0
2025/10/23 35.0 0.381 1.09% 0.0
2025/07/21 31.64 0.372 1.18% 0.0
2025/04/23 33.58 0.395 1.18% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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