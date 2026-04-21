盤後速報 - 第一金金融債10+(00834B)次交易(22)日除息0.37元，參考價34.24元
鉅亨網新聞中心
第一金金融債10+(00834B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。
首日參考價為34.24元，相較今日收盤價34.61元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/22
|34.61
|0.372
|1.07%
|0.0
|2026/01/22
|35.1
|0.386
|1.1%
|0.0
|2025/10/23
|35.0
|0.381
|1.09%
|0.0
|2025/07/21
|31.64
|0.372
|1.18%
|0.0
|2025/04/23
|33.58
|0.395
|1.18%
|0.0
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