鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 將於本周六 (25 日) 於桃園龜山舉辦家庭日，市場關注董事長林百里致詞釋出市況前景的看法，加上 AI 伺服器出貨展望正向，看好全年 AI 伺服器成長三位數百分比，激勵廣達今 (21) 日價量齊揚，最高衝上 340 元，股價寫近 21 個月以來新高。
廣達今天早盤以 333 元開高走高，盤中最高漲至 340 元，漲幅超過 3%，截至 11 點，股價暫報 338 元，漲幅約 2.7%，持續站穩所有均線，成交爆量超過 1.3 萬張。三大法人也持續敲進廣達，連續 3 個交易日買超，合計買超 2.2 萬張。
廣達今年主要成長動能仍來自 AI 伺服器，包括 GB300 與 HGX 產品持續出貨，第一季出貨主力由 GB200 轉為 GB300，且新一代 Vera Rubin 平台預計下半年推出，看好今年 AI 伺服器年增三位數，並預期整體伺服器營收比重提升至 8 成，其中，AI 伺服器比重也將占整體伺服器 8 成。
除廣達表現亮眼，電子五哥今天也紛紛走揚，緯穎 (6669-TW) 漲逾 4%，仁寶 (2324-TW) 漲逾 3%，緯創 (3231-TW) 漲逾 2%，英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 也小漲表態。
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