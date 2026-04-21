鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-21 11:43

廣達 (2382-TW) 將於本周六 (25 日) 於桃園龜山舉辦家庭日，市場關注董事長林百里致詞釋出市況前景的看法，加上 AI 伺服器出貨展望正向，看好全年 AI 伺服器成長三位數百分比，激勵廣達今 (21) 日價量齊揚，最高衝上 340 元，股價寫近 21 個月以來新高。

廣達今天早盤以 333 元開高走高，盤中最高漲至 340 元，漲幅超過 3%，截至 11 點，股價暫報 338 元，漲幅約 2.7%，持續站穩所有均線，成交爆量超過 1.3 萬張。三大法人也持續敲進廣達，連續 3 個交易日買超，合計買超 2.2 萬張。

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