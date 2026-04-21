盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.46%，總成交額493.72億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，21日09:04相關指數上漲2.46%，總成交額493.72億元，大盤占比5.2%。
該產業上漲家數24、下跌家數20、平盤家數0。領漲個股光聖(6442-TW)21日09:04股價上漲70元，報2440.0元，漲幅2.95%。
通信網路近5日上漲4.97%，集中市場加權指數上漲4.23%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.97%
|+4.23%
|近一月
|+11.27%
|+10.18%
|近三月
|+25.07%
|+16.37%
|近六月
|+31.34%
|+33.48%
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