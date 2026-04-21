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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.46%，總成交額493.72億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，21日09:04相關指數上漲2.46%，總成交額493.72億元，大盤占比5.2%。

該產業上漲家數24、下跌家數20、平盤家數0。領漲個股光聖(6442-TW)21日09:04股價上漲70元，報2440.0元，漲幅2.95%。

通信網路近5日上漲4.97%，集中市場加權指數上漲4.23%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 +4.97% +4.23%
近一月 +11.27% +10.18%
近三月 +25.07% +16.37%
近六月 +31.34% +33.48%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數37460.09+1.36%
光聖2335-1.48%

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