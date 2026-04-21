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鉅亨速報

盤中速報 - 世芯-KY(3661)大漲7.59%，報3900元

鉅亨網新聞中心

世芯-KY(3661-TW)21日09:04股價上漲275元，報3900.0元，漲幅7.59%，成交611張。

世芯-KY(3661-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。

近5日股價上漲17.31%，集中市場加權指數上漲4.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4,186 張
  • 外資買賣超：+3,402 張
  • 投信買賣超：+717 張
  • 自營商買賣超：+67 張
  • 融資增減：-375 張
  • 融券增減：+20 張

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