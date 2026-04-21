盤中速報 - 世芯-KY(3661)大漲7.59%，報3900元
鉅亨網新聞中心
世芯-KY(3661-TW)21日09:04股價上漲275元，報3900.0元，漲幅7.59%，成交611張。
世芯-KY(3661-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。
近5日股價上漲17.31%，集中市場加權指數上漲4.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,186 張
- 外資買賣超：+3,402 張
- 投信買賣超：+717 張
- 自營商買賣超：+67 張
- 融資增減：-375 張
- 融券增減：+20 張
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