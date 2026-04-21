鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.52元下修至8.45元，其中最高估值9.32元，最低估值7.2元，預估目標價為211元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|9.32(9.32)
|11.42
|9.23
|最低值
|7.2(7.2)
|8.53
|9.23
|平均值
|8.43(8.43)
|10.04
|9.23
|中位數
|8.45(8.52)
|10.1
|9.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12,713,000
|15,077,000
|12,714,000
|最低值
|12,136,000
|13,017,000
|12,714,000
|平均值
|12,401,170
|14,134,370
|12,714,000
|中位數
|12,317,840
|14,221,740
|12,714,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,597,296
|1,713,825
|1,150,513
|3,140,942
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,543,456
|12,090,994
|11,584,909
|14,071,591
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇