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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為33.83元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共41位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.76元，其中最高估值1.91元，最低估值1.64元，預估目標價為33.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.91(1.91)2.192.592.75
最低值1.64(1.66)1.862.122.75
平均值1.76(1.78)2.042.322.75
中位數1.76(1.79)2.032.312.75

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值237.45億272.20億311.15億335.63億
最低值212.06億236.17億265.13億335.63億
平均值221.94億254.35億286.18億335.63億
中位數220.69億253.64億285.77億335.63億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.690.771.641.651.68
營業收入222.91億255.29億484.20億561.43億560.75億

詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHDB

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