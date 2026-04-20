鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為33.83元
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根據FactSet最新調查，共41位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.76元，其中最高估值1.91元，最低估值1.64元，預估目標價為33.83元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1.91(1.91)
|2.19
|2.59
|2.75
|最低值
|1.64(1.66)
|1.86
|2.12
|2.75
|平均值
|1.76(1.78)
|2.04
|2.32
|2.75
|中位數
|1.76(1.79)
|2.03
|2.31
|2.75
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|237.45億
|272.20億
|311.15億
|335.63億
|最低值
|212.06億
|236.17億
|265.13億
|335.63億
|平均值
|221.94億
|254.35億
|286.18億
|335.63億
|中位數
|220.69億
|253.64億
|285.77億
|335.63億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.69
|0.77
|1.64
|1.65
|1.68
|營業收入
|222.91億
|255.29億
|484.20億
|561.43億
|560.75億
詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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