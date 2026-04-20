鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至42.52元，預估目標價為900.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由41.23元上修至42.52元，其中最高估值54.05元，最低估值37.52元，預估目標價為900.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.05(49.61)
|164.36
|146.54
|94.8
|最低值
|37.52(37.52)
|82.73
|35.79
|84.24
|平均值
|43.52(42.6)
|111.01
|99.41
|89.52
|中位數
|42.52(41.23)
|107.88
|98.51
|89.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|179.46億
|374.74億
|372.79億
|288.11億
|最低值
|148.97億
|234.21億
|244.56億
|274.63億
|平均值
|161.97億
|304.34億
|309.23億
|281.37億
|中位數
|159.20億
|299.92億
|305.79億
|281.37億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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