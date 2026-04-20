鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為56.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對五三銀行(FITB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.95元上修至3.01元，其中最高估值4.11元，最低估值2.63元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.11(4.11)
|5.03
|5.7
|最低值
|2.63(2.63)
|4.62
|5.05
|平均值
|3.16(3.25)
|4.87
|5.34
|中位數
|3.01(2.95)
|4.91
|5.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|129.77億
|141.04億
|151.04億
|最低值
|127.51億
|136.13億
|142.65億
|平均值
|128.43億
|138.29億
|145.86億
|中位數
|128.35億
|137.98億
|144.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.73
|3.35
|3.22
|3.14
|3.53
|營業收入
|81.44億
|96.23億
|124.77億
|132.51億
|127.15億
詳細資訊請看美股內頁：
五三銀行(FITB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估下修至3.29元，預估目標價為57.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估下修至3.38元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估下修至3.58元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估上修至3.46元，預估目標價為57.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇