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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為56.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對五三銀行(FITB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.95元上修至3.01元，其中最高估值4.11元，最低估值2.63元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.11(4.11)5.035.7
最低值2.63(2.63)4.625.05
平均值3.16(3.25)4.875.34
中位數3.01(2.95)4.915.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值129.77億141.04億151.04億
最低值127.51億136.13億142.65億
平均值128.43億138.29億145.86億
中位數128.35億137.98億144.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.733.353.223.143.53
營業收入81.44億96.23億124.77億132.51億127.15億

詳細資訊請看美股內頁：
五三銀行(FITB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFITB

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