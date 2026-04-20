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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Clean Harbors公司(CLH-US)EPS預估上修至8.46元，預估目標價為310.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Clean Harbors公司(CLH-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.25元上修至8.46元，其中最高估值9.34元，最低估值7.99元，預估目標價為310.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.34(9.34)1011.4212.02
最低值7.99(7.99)8.639.912.02
平均值8.39(8.36)9.3810.6112.02
中位數8.46(8.25)9.4410.612.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值63.54億67.70億70.17億73.50億
最低值61.52億64.20億66.49億73.50億
平均值62.65億65.45億68.48億73.50億
中位數62.57億65.29億69.08億73.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.717.566.957.427.28
營業收入38.06億51.67億54.09億58.90億60.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Clean Harbors公司(CLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCLH

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