鉅亨速報 - Factset 最新調查：Clean Harbors公司(CLH-US)EPS預估上修至8.46元，預估目標價為310.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Clean Harbors公司(CLH-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.25元上修至8.46元，其中最高估值9.34元，最低估值7.99元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.34(9.34)
|10
|11.42
|12.02
|最低值
|7.99(7.99)
|8.63
|9.9
|12.02
|平均值
|8.39(8.36)
|9.38
|10.61
|12.02
|中位數
|8.46(8.25)
|9.44
|10.6
|12.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|63.54億
|67.70億
|70.17億
|73.50億
|最低值
|61.52億
|64.20億
|66.49億
|73.50億
|平均值
|62.65億
|65.45億
|68.48億
|73.50億
|中位數
|62.57億
|65.29億
|69.08億
|73.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.71
|7.56
|6.95
|7.42
|7.28
|營業收入
|38.06億
|51.67億
|54.09億
|58.90億
|60.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Clean Harbors公司(CLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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