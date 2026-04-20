鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.01億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-20 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅27.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.9%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅16.7%。

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近一週漲幅：DENT(DENT)近一週漲幅49.4%；TRU(TRU)近一週漲幅47.5%；DEGO(DEGO)近一週漲幅43.9%。