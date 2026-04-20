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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.66%，報32.11元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日14:10，美元/泰銖上漲0.21點漲幅達0.66%，暫報32.11點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.82%
  • 近 1 週：-0.19%
  • 近 3 月：+2.15%
  • 近 6 月：-2.48%
  • 今年以來：+1.33%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.22%
  • 美元/南非蘭特相關性0.74，本日上漲0.65%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.37%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.68，本日上漲0.1%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日上漲0.21%
  • 紐元/美元相關性-0.64，本日上漲0.32%

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美元/泰銖32.080+0.56%
南非蘭特/美元0.0611-0.16%
歐元/美元1.1773+0.09%
英鎊/美元1.3519+0.04%
紐元/美元0.5877-0.10%

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