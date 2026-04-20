外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.66%，報32.11元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日14:10，美元/泰銖上漲0.21點漲幅達0.66%，暫報32.11點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.82%
- 近 1 週：-0.19%
- 近 3 月：+2.15%
- 近 6 月：-2.48%
- 今年以來：+1.33%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.22%
- 美元/南非蘭特相關性0.74，本日上漲0.65%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.37%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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