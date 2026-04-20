盤中速報 - 微矽電子-創(8162)急跌-4.84%報41.3元，成交543張
鉅亨網新聞中心
微矽電子-創(8162-TW)近5分K跌速4.84%，20日12:58報41.3元，成交543張，今日跌幅為4.29％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
微矽電子-創(8162-TW)近5日股價上漲0.12% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 3.32%。集中市場加權指數 上漲 3.91%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+213 張
- 外資買賣超：+218 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：+38 張
- 融券增減：+2 張
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