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鉅亨速報

盤中速報 - 微矽電子-創(8162)大漲7.21%，報43.1元

鉅亨網新聞中心

微矽電子-創(8162-TW)09日11:23股價上漲2.9元，報43.1元，漲幅7.21%，成交281張。

微矽電子-創(8162-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體晶圓測試服務、成品測試服務。封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務。

近5日股價上漲3.88%，集中市場加權指數上漲4.78%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+44 張
  • 外資買賣超：+54 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+29 張
  • 融券增減：0 張

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