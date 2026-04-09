盤中速報 - 微矽電子-創(8162)急拉4.08%報41.75元，成交145張
鉅亨網新聞中心
微矽電子-創(8162-TW)近5分K漲速4.08%，09日11:07報41.75元，成交145張，今日漲幅為3.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
微矽電子-創(8162-TW)近5日股價上漲3.88% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 5.38%。集中市場加權指數 上漲 4.78%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+44 張
- 外資買賣超：+54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+29 張
- 融券增減：0 張
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